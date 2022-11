A 10 dias da Copa do Mundo, comércio em Alegrete ainda não entrou no clima

A primeira partida da Copa do Mundo 2022 será disputada no dia 20 de novembro, um domingo, entre as seleções do Catar, país sede do Mundial, e Equador, válida pelo Grupo A do Mundial. O jogo acontece no estádio Al Bayt.

A final está marcada para ocorrer depois de quatro semanas, no dia 18 de dezembro, no estádio de Lusail. A Copa do Mundo de 2022 é a última a ser disputada com 32 seleções. A partir do Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá; serão 48 equipes.

Os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos acontecem em uma quinta-feira, segunda e sexta-feira. O primeiro jogo do Brasil é contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail Stadium. Já o segundo compromisso é frente a Suíça, dia 28 de novembro, às 13h (de Brasília) no Stadium 974. O último compromisso na fase classificatória será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail Stadium.

Pensando no clima da Copa a reportagem do PAT saiu no comércio no início da tarde da última quarta-feira (9), em busca de cenas que retratassem a expectativa de lojistas para atrair consumidores.

Em relação a artigos esportivos, as tradicionais camisetas da seleção ainda não empolgam. Nas lojas que comercializam esses itens há pouca variedades e numa das maiores do ramo no Município não há estoque. Nem a vitrine ostenta nenhuma camiseta canarinho.

Já outras lojas até ostentam promoções voltadas à Copa do Mundo, em setores de eletrônicos e eletrodomésticos com facilidades nas formas de pagamentos.

A Copa do Mundo e o Natal são estímulos poderosos para o comércio em Alegrete. Combinados, prometem turbinar as vendas na 3ª Capital Farroupilha até o fim de dezembro. Alguns empresários dos setores do varejo estão começando a sentir os efeitos dessa dobradinha.

Embora ainda não tenha um clima de empolgação para Copa do Mundo, muitos lojistas confessam que as vendas estão aumentando, em especial porque a Copa veio junto com outras datas, como o Natal e a Black Friday, que neste ano ocorre no dia 25 de novembro. “São três datas muito fortes, e isso impacta muito as vendas”, destacou uma gerente de loja de eletrônicos.