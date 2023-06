Retirada de recursos da educação pode ter contribuído para falta de vagas, aponta Alexandre Machado

O administrador e servidor público do IFFar, Alexandre Machado, fez uma análise sobre o projeto de gestão compartilhada da Secretaria de Educação e Cultura, em que através de chamada pública com as parcerias, objetiva reabrir duas escolas: a EMEI Dr Romário Araújo e a Escola Alexandre Lisboa para a oferta de mais 200 vagas na educação infantil aqui no Município.

Ele diz que quem é do ramo de educação sabe os reflexos de uma ação negativa ou positiva, e que leva um tempo para reverberar. Machado lembra que o educador José Rubens Pilar incluiu na Lei Orgânica do Município 10% a mais do que os 25% previsto na Constituição para ser aplicado em educação. Assim, eram 35% para a educação que o ex prefeito (in memorian) dizia que este percentual era para prevenir que os maus gestores não deixassem de insvestir o máximo em Educação.

-Acredito que se estivessem aplicando os 35% previstos teríamos 33 milhões a mais para a educação, levando em consideração o orçamento de 2023. E se estivéssemos investimentos em educação poderíamos construir salas de aulas e até escolas, como nas gestões do Pillar, último a prioizar essa área em Alegrete. E ainda não teríamos ficado oito anos sem concurso, deixando várias de profesores sem reposição”, salienta.

Ainda, segundo o administrador, teríamos a RECULUTA e todas as escolas teriam atividades como ballet, invernada, aula de canto, capoeira e outras expressões culturais e esportivas. Dessa forma, enfatiza Machado, estamos colhendo os frutos da gestão que teve a infeliz ideia de tirar os 10% da Secretaria de Educação que blindava a pasta dos maus gestores e assim a área estaria prevenida e com vagas na educação infantil e, com certeza, valorização dos professores e servidores de escolas.

O Secretário de Educação, Rui Alexandre diz que os 25% aplicados nas ações da pasta são previstos pelo FNDE e Fundeb que o Município cumpre regularmente.