A cidade retorna ao normal nesta quarta-feira de cinzas

Já pela manhã desta quarta-feira de cinzas, as lojas reabriram suas portas na retomada das atividades. Muitos consumidores aproveitaram o clima mais ameno da manhã para ir às lojas, farmácias e outros serviços.

A partir do meio-dia, reabrem bancos e repartições públicas, e tudo volta à normalidade em Alegrete.

Ainda nesta semana (16), as escolas realizam o acolhimento dos servidores e professores para dar início ao ano letivo de 2024. Os alunos retornam às aulas na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro.

Alegrete novamente teve a descida dos blocos. Este ano, em frente ao Clube Sete de Setembro, com apresentações pontuais de baterias das escolas de samba, no circuito do samba que aconteceu no entorno do Parque Rui Ramos, inclusive com bailes infantis.

As igrejas Luz para os Povos e Quadrangular Assembleia de Deus realizaram retiros espirituais para jovens e crianças, com programações específicas que em nada lembram a folia carnavalesca.