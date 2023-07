A cinco dias do final do mês de julho, movimento no comércio alegretense é reduzido

A redação do PAT foi em alguns estabelecimentos do comércio alegretense e apurou o real motivo do fraco movimento de vendas durante o mês de julho.

À reportagem, o gerente de uma importante loja de roupas relatou os principais pontos para a redução do movimento no comércio alegretense. Ele afirmou que atualmente, a competição com lojas digitais é injusta:” as pessoas procuram sempre o valor mais em conta, e nesse quesito vamos sempre estar atrás das lojas virtuais”, salientou.

O vendedor de uma loja de eletrodomésticos, apontou que nessa época do ano, geralmente o movimento costuma ser tímido.”Muitas vezes ficamos esperando clientes entrar na loja, porém, para nossa surpresa esse ano o movimento caiu muito com a chegada do inverno”.

Outro ponto apontado por uma investidora, dona de uma loja de artigos femininos, é que a crise no país reflete em todos cantos do Brasil, ela salienta que as pessoas atualmente, costumam economizar muito o salário até o fim do mês, para honrar as contas básicas.” Hoje em dia é muito raro pessoas virem até nós e investirem em roupas novas, o dinheiro anda escasso e nós lamentamos muito essa situação, apontou a empresária.

É perceptível que o movimento no comércio de Alegrete está abaixo do normal, os comerciantes esperam que com a chegada do próximo mês o movimento possa aumentar e manter-se equilibrado durante um bom tempo.