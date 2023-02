A estiagem gera prejuízos para os produtores e perda de arrecadação para a Prefeitura

A maioria das municípios segue se mobilizando em busca de recursos para amenizar as perdas da estiagem que começou em setembro do ano passado. Alegrete não é diferente e já decretou situação de emergência, na última semana. A situação permanece inalterada. As chuvas foram importantes, mas ainda não resolvem o déficit hídrico no Município.

Segundo informações do Secretário de Agricultura, Daniel Gindri, o laudo inicial do levantamento das perdas na safra 2022/2023 realizado EMATER e Irga, apontou o valor de R$ 175.002.238,50.

“Esse valor é o que foi enviado para a Defesa Civil diante do pedido de situação de emergência. Infelizmente, deverá ter mais perdas diante das precipitações ocorrerem em volume baixo – acrescentou o secretário que destacou ainda que o Município aguarda o homologação do Decreto pelo Estado. Somente após, Alegrete receberá recursos do governo estadual para amenizar os prejuízos causados pela estiagem.

Em contato com Secretário José Luiz Cáurio, de Finanças e Orçamento, ele ponderou que o levantamento sobre o impacto dessa perda na receita do município, não há como mensurar um valor exato, pois é complicado devido ao fato de que depende da perda de cada produtor. Mas é certo que o município terá uma arrecadação interior aos anos anteriores.