Campereada lotou o parque no domingo que teve show de Paulinho Mocelin; hoje tem Bailaço

O primeiro final de semana da Campereada Internacional de Alegrete encerrou com um grande público que lotou o Parque Lauro Dornelles.

Paulinho Mocelin lotou o pavilhão de eventos em uma festa que levou muita animação em todos a participantes que dançaram e curtiram o baile – show sem nenhum incidente.

A abertura da noite ficou a cargo de Hemerson Mendonça.

O domingo também contou com provas na mangueira e outras artísticas.

Diariamente, até o próximo domingo, a Campereada vai oferecer a todos oportunidade de prestigiarem este que é um dos maiores eventos do Sul do Estado. Com a responsabilidade em todas as provas, os animais são devidamente fiscalizados e todos estão com todas as guias e exigências Sanitárias em dia.

Por esse motivo, na mangueira há provas diárias, também eventos artísticos e shows com a participação de grupos renomados.

A abertura que aconteceu na última sexta-feira foi muito elogiada.

Para hoje, a noite vai ser coroada com a presença de Bailaço .

Com apoio da Prefeitura de Alegrete, a 43° Campereada Internacional de Alegrete será realizada até o dia 12 de fevereiro.

A Associação Campereada Internacional de Alegrete será responsável pela organização do evento que disponibilizará mais de R$ 100.000,00 em prêmios.

Para hoje (6) – Bailaço; (7) – Kauan Furacão; (8) – João Luiz Correia; (9) – Chiquito e Bordoneio; (10) – Sandro Coelho; (11) – Graciele Souza; (12) Candieiro; além de Gaitaço Tchê, Gurizada Fronteiriça, Banda Vanu e Emerson Mendonça.



Veja a sequência da programação para semana.