A magia da arte retorna ao palco do Dança Alegrete

O evento, concebido e liderado pela coreógrafa Maria Waleska Van Helden nos anos 80, fez seu retorno à terceira Capital Farroupilha após uma ausência de oito anos. A abertura do evento contou com a presença do prefeito Márcio Fonseca do Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade, além da gerente local do Sesc, Cláudia da Costa Rizzati.

“Fico feliz com a abertura do XXV Dança Alegrete Alegrete. Após oito anos, conseguimos resgatar um dos maiores festivais de dança do nosso estado. O Largo do Centro Cultural será palco de grandes apresentações, e o Baita Chão vai respirar arte e cultura por meio da dança”, destacou Amaral.

A criadora do evento, Maria Waleska van Helden, enfatizou que o Dança Alegre Alegrete contará com mais de 15 companhias de dança, provenientes de Porto Alegre, Pelotas, Bagé e São Paulo, além de grupos locais.

O evento se estenderá até o dia 29 de novembro, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, e em vários locais da cidade, incluindo as já tradicionais intervenções urbanas, além de workshops, palestras e debates.

No palco principal, na primeira noite, brilharam a Escola de Dança Ballerina, que apresentou um belo espetáculo aplaudido por uma plateia imersa em arte e cultura. Outro grande espetáculo foi a “Dança dos Orixás”, apresentada pela Cia de Dança Afrô Daniel Amaro da cidade de Pelotas.

Confira a programação desta sexta-feira:

11h: Intervenção Urbana – Consuelo Valandro / POA Local: Casarão dos Dornelles

19h30: Performances: coreografia “Sufoco” / Coreografia “Não Posso te Amar no Escuro” / Coreografia “Não me deixa ir” / Coreografia “Vou seguir meu próprio caminho” – Grupo DançArte / Alegrete

20h30: Espetáculo: Imalẹ̀ Inú Ìyágbà – Adnã Ionara / SP – Circuito Palco Giratório