A obra de mobilidade que vai mudar o visual da Zona leste

Alegrete está sendo contemplado com uma das maiores obras de infraestrutura de sua história, são mais de R$ 6,5 milhões investidos para intervenções estruturais e estéticas, iluminação, construção de ciclovia, alargamento da pista e pavimentação.

Esta obra, que iniciou em 30 de janeiro, está em pleno vapor na Avenida Caverá, Zona Leste, de Alegrete. A duplicação e pavimentação da Avenida é uma das mais esperadas dos últimos tempos, com inúmeras reivindicações.

O prefeito Márcio e o vice Jesse, acompanhados do engenheiro Luiz Henrique Leal, da Construtora Alegretense, responsável pelas obras, visitaram o local na manhã da quinta-feira, dia 16, para vistoriar os trabalhos.

A nova avenida Caverá conta com R$ 2,5 milhões oriundos do programa Pavimenta, do Governo do Estado. A prefeitura entrou com R$ 4 milhões oriundos de recursos próprios.

A revitalização, vai contar com o alargamento da via que passa de 8 para 13 metros, além de contemplar mais de 300 mudas de Ipês Roxos e a 1ª Ciclovia da cidade. “Os ipês denotam a relevância do Meio Ambiente no Município”- comentou vice-prefeito Jesse Trindade.

“Vamos devolver um espaço muito diferenciado e garantir mobilidade, lazer e qualidade de vida aos bairros do entorno. O transtorno é provisório, mas os benefícios serão permanentes”, avaliou o prefeito.

O vereador Cléo Trindade que também foi responsável pelo pleito participou da visita.