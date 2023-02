Ex-reitora do IFFAr e diretora do campus de Alegrete assume cargo no MEC

A ex-reitora do IFFAr e diretora do campus de Alegrete, professora Carla Comerlato Jardim assume cargo em Secretaria do MEC.

-A portaria de designação ainda não foi publicada, mas estou atuando desde a última terça-feira, dia 14.

Ela disse que assumiu a Diretoria de Políticas e Regulação (DPR) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC.

-Para mim será um grande desafio atuar na liderança das políticas de educação profissional e tecnológica, trazendo para esta nova função a experiência acumulada ao longo de quase 30 anos como docente e gestora de instituições de EPT.

Carla Jardim com colegas em novo cargo no MEC

Diz que sua principal motivação será contribuir com o governo Lula e auxiliar na união e na reconstrução do Brasil, especialmente no que diz respeito à educação. -Estou muito feliz e honrada com essa nova possibilidade”.

Carla Jardim nasceu em Guaíba, mas ainda menina veio para Alegete. Ela foi diretora geral eleita do Campus Alegrete do IFFar (antes Escola Agrotécnica Federal de Alegrete) por dois mandatos (8 anos) e reitora eleita do Instituto Federal Farroupilha, na reitora do IFFar, em Santa Maria, também por dois mandatos (8 anos).

-Nasci em Guaíba/RS, mas residi em Alegrete desde os 12 anos de idade e sempre me senti alegretense de coração. Me tornei alegretense de direito por meio do título de cidadã alegretense que me foi conferido pela Câmara Municipal, por proposição do então vereador Márcio Amaral.