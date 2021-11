A pandemia do ponto de vista estatístico está dominada em Alegrete, mas não acabou

A primeira infecção conhecida da covid-19, a doença causada pelo coronavírus SRA-CoV-2, ocorreu no dia 17 de novembro de 2019, na China, de acordo com uma investigação do jornal “South China Morning Post”, de Hong Kong, com base em dados do governo.

Em Alegrete, o que inicialmente parecia muito distante, o vírus teve a primeira confirmação em abril de 2020. O ano foi de muitos desafios para as autoridades Federais, Estaduais e Municipais. Mas o grande pico da pandemia, aqui, e em muitos estados foi no mês de março deste ano, com falta de leitos, UTI lotadas, exaustão dos profissionais da saúde e quase 100 mortes em 30 dias. Devastador.

Em Janeiro deste ano, Alegrete também recebia o primeiro lote da vacina contra Covid-19. Foram meses de um trabalho árduo das equipes da Saúde, Secretaria da Saúde e 10ª CRS para que a população pudesse receber o imunizante. Foram ações em finais de semana, horários distintos e muita logística.

Dez meses depois do início da vacinação, Alegrete registra o menor índice em todos esses meses. Na sexta-feira(26), apenas uma pessoa estava positivada na cidade. Há mais de uma semana, não são registrados novos casos positivos e o percentual de recuperados está em 97.55%. Com uma taxa de letalidade em 2.44%, sem registro de óbitos há 18 dias.

De acordo com Marcos Rego, bacharel em Direto e músico, ele que tem sido uma referência para o Município em gráficos relacionados à Covid-19, o momento é muito positivo e corrobora ainda mais com a eficiência e importância da vacinação.

De acordo com o gráfico vacinal realizado por ele, neste dia 26, o Município está com 84% da população geral, vacinada com a primeira dose e 70.7% com a segunda dose. Já a população acima dos 18 anos, está com 98,9% vacinada com a 1ª dose e 88,1% com a 2ª dose.

Os demais gráficos são de todas as etapas da pandemia desde que ela começou, a evolução e também a queda. Mostrando que outubro do ano passado iniciou a evolução sendo o pico no mês de março e o arrefecimento que começou em julho deste ano.

Mesmo assim, embora o Governo Estadual tenha estabelecido que a partir de 90% da população vacinada com as duas doses, muitas medidas passam a ser menos restritivas, a recomendação é que as pessoas procurem as unidades para realizarem a imunização e também mantenham o uso da máscara pois a vacina não impede a circulação do vírus. A partir do próximo mês, também será liberada a terceira dose para todos àqueles que realizaram a 2º há cinco meses.