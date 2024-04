A saga de Matteus no BBB deixou um belo legado de união e força da população de Alegrete

Sua vitória dentro da casa não foi apenas uma conquista individual, mas um triunfo celebrado por milhões de espectadores que, incansavelmente, votaram nele, somando quase 60 milhões de votos, aproximadamente 6 vezes a população do Rio Grande do Sul.

O agradecimento é o fio condutor dessa história. Um dos agradecimentos especiais, na manhã(17), do alegretense, foi direcionado às equipes do Portal Alegrete Tudo e da Rádio Nativa, cujo empenho e comprometimento foram fundamentais para levar ao público informações essenciais sobre quem é Matteus Amaral. Desde a avó Neuza França, cuja presença é tão imensa quanto sua força, até a mãe Luciane Amaral, incansável em sua dedicação, passando pelo irmão Luan Noetzold, que divulgou com carinho e amor a trajetória do irmão. Não podemos esquecer do padrasto Luciano Noetzold, que se desdobrou entre o interior, o trabalho e os compromissos na cidade, acompanhando de perto a equipe do PAT e da Nativa FM, onde teve o privilégio de mostrar o Chupim, o cavalo que sempre emocionou Matteus.

A assessoria e empresários da família, representados por Oswaldo e Miguel Ferrari, foram peças-chave nesse processo, coordenando o trabalho com maestria e direcionando-o até a reta final. Todos que atuaram, como Alerrandro Machado e Iva Aquino, entre outros, merecem reconhecimento pela dedicação e empenho, ficando noites sem dormir e levando Matteus Amaral por meio das redes aos quatro cantos do mundo.

O papel da mídia local e das entidades envolvidas foi crucial. O radialista Giovane Moraes, da Rádio Nativa FM, participou como apresentador em todos os eventos, enquanto artistas como Os Cumpadi, Luana Severo, Aline Costitti, Daniel e Vanusa, Thiano e Vinícius, Os Chacareiros, além da invernada do CTG Farroupilha, emprestaram seu talento e apoio. Empresas da cidade, como a Conesul, que disponibilizou internet gratuita, e a Master Sonorizações, que cuidou do som e telão, demonstraram seu engajamento, além do comércio de Alegrete, instituições, escolas, Unipampa. Os proprietários da Cabanha Palma Lise Flores, e o esposo Maximiliano Moraes, doaram um potro para os votantes. Em âmbito de Estado, todos os artistas que fizeram músicas e grupos gaúchos, os mutirões, O Mundo do CTG, entre outros.

O agradecimento se estende também a outros veículos de comunicações e entidades que se uniram nessa jornada. E, claro, a imagem do Centro Cultural lotado é o símbolo máximo desse apoio e carinho.

Matteus Amaral foi o protagonista, mas por trás dele havia pessoas que acreditaram em seu potencial, trabalharam incansavelmente e, acima de tudo, o amaram e amam. Esse é o verdadeiro espírito de comunidade, que transforma sonhos individuais em conquistas coletivas.