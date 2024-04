Depois da chuva, Alegrete avança na colheita de arroz irrigado

Share on Email

Até a quarta-feira (17), havia chovido 326 mm em Alegrete, somente no mês de abril, o que representa 200% da média normal para o mês, que registra uma precipitação mensal de chuva de 163 mm na cidade. No município, as últimas chuvas prejudicaram a colheita que foi interrompida desde o sábado (13). Segundo o 9º NATE em Alegrete, a colheita foi retomada na manhã de quarta.

Dos 50.523 ha semeados no âmbito do município, 36.766 já haviam sido colhidos. Com o percentual atingindo 70% da área, o avanço se encaminha para o final da colheira nas próximas semanas, se o tempo permitir.

Na safra 2023\2024 no RS foram semeados 900.203 hectares com arroz irrigado. A colheita avança no Estado e, segundo o levantamento realizado pelas equipes dos escritórios locais do IRGA (NATES), tem-se 58% das áreas colhidas até o momento, sendo que nessa última semana houve um avanço de 14%.

Até o momento, a média obtida nos 58% colhidos é de 8.692 Kg\ha. Quando se analisa o comportamento da média, observa-se que está em tendência de baixa nas últimas semanas, sendo que o ponto de média mais alta ocorreu no levantamento do dia 20\03 que foi de 8.817 Kg\ha-1. Ou seja, até o levantamento do dia 09/04 já foi registrada uma redução 125 Kg\ha-1 na média. Essa tendência de baixa deve continuar até o final da safra.

Encontram-se em estádio reprodutivo 4,4%, 37% em maturação e foram perdidos 0,6%. Nas regiões produtoras de arroz irrigado, a colheita se encontra mais adiantada na Fronteira Oeste, com 70% da área colhida e, a mais atrasada, é Região Central com 32,51%.

Fotos: Riela dos Anjos