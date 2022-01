A vacinação infantil ficou aquém do esperado no primeiro dia; mas hoje tem mais

O primeiro dia de vacinação em crianças de cinco a 11 anos com comorbidades, foi aquém do esperado.

A Secretaria de Saúde do Município recebeu 330 doses para esta primeira etapa da imunização dos “pequenos” e disponibilizou duas salas, uma na EFS da rua Bento Gonçalves, antigo PAM e outra no Centro Social Urbano.

A vacinação que estava prevista para iniciar às 8h30min, começou bem mais cedo, por volta das 7h50min, no PAM. Assim que os profissionais chegaram no local e perceberam que havia fila, anteciparam. No PAM, a primeira crinaça a se vacinar, contra Covid-19, foi Henry Mateus Ximenes Duarte, de 9 anos. Ele chegou cedo com o pai, antes das 5h.

Mas o total de crianças imunizadas entre os dois locais foi de 65. Todas que foram levadas, fazem parte do grupo de crianças com comorbidades. A imunização encerrou às 16h.

“Recebemos 330 doses para crianças de cinco a 11 anos com comorbidades e quilombos. Isto representa 55% do esperado para esta faixa etária. Então, a procura foi menor do que o previsto”- disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael.

Para a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Haracelli Fontoura, o momento foi um momento de extrema alegria a concretização da imunização dos pequenos. No entanto, lamentou a baixa adesão. “Distribuímos as 330 doses nos pontos e, somente, 65 foram aplicadas, esperávamos uma maior procura. Isso, claro, não anula a grande felicidade pela conquista das famílias em conseguirem proteger suas crianças e a partir de agora poderão retomar gradualmente suas atividades rotineiras e convívio social de forma mais segura; além também de avançarmos na nossa cobertura vacinal como um todo”, destaca Haracelli.

Nesta quinta-feira (20), a vacinação contra o coronavírus segue para todos os públicos, inclusive, as crianças, porém, para o público infantil será apenas na sala de vacinas do PAM, das 8h30min às 16h.

– Asma

– Pneumopatias

– Doenças neurológicas

– Obesidade

– Imunodeficiência

– Doenças cardiovasculares

– Neoplasias

– Doenças hematológicas

– Diabetes mellitus

– Síndrome de Down

– Doenças renais crônicas

– Doenças hepáticas

A aplicação ocorre em sala exclusiva, com espaço para recepção de crianças e responsáveis, que devem permanecer no local por 20 minutos.