Alegrete tem o primeiro projeto de pesquisa do IFFar conveniado à Facto

O projeto de pesquisa “Indicadores produtivos, fisiológicos, sanitários e comportamentais de diferentes raças e categorias de bovinos leiteiros”, vinculado ao Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEP) Bovinocultura de Leite do IFFar – Campus Alegrete, firmou convênio institucional com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia – Facto. O convênio, primeiro do IFFar com a Fundação, permitirá que o projeto de pesquisa desenvolvido no Campus Alegrete possa realizar a venda de excedentes oriundos das atividades de pesquisa do LEPEP Bovinocultura e Leite, onde é desenvolvido o projeto e demais atividades curriculares dos cursos do Campus.

O projeto é de longa duração e tem gerado resultados expressivos em ensino, pesquisa e extensão aos alunos e comunidade externa, desde o seu início em 2020. A Diretora Geral do IFFar – Campus Alegrete, Ana Rita Parizi, explica que nos últimos anos as diversas atividades de pesquisa fizeram com que o projeto atingisse excedentes de produção de leite e animais. Além disso, expressa a satisfação em estar cumprindo com uma importante demanda do Campus e que faz parte do Plano de Gestão. Ana Rita relata ainda que, por ser o primeiro projeto de pesquisa conveniado à Fundação de Apoio, teve como característica muitos desafios ao longo do tempo até ser efetivado, porém está servindo de modelo para outros projetos da Instituição que têm potencial e também para o IFFar.

Para realizar a venda dos excedentes e possibilitar por meio dos recursos obtidos o reinvestimento no projeto, o IFFar – Campus Alegrete buscou um convênio institucional junto a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia – Facto.

A Facto é a Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Atua no gerenciamento de projetos de pesquisa, extensão, ensino e desenvolvimento institucional do Ifes e realiza parcerias com institutos federais e empresas para o apoio à gestão de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. As tratativas para realização do convênio entre IFFar e Facto iniciaram em 2022. Após realizar os devidos alinhamentos solicitados pela Fundação, em 2023, o projeto de pesquisa do Campus Alegrete foi aprovado para receber apoio operacional.

Através do convênio, a Facto realizará a prestação de serviço de gestão administrativa financeira para aplicação dos recursos destinados ao pagamento de bolsas, aquisição de materiais e equipamentos e contratação de serviços. Os recursos provenientes das vendas de excedentes terão como objetivo a melhoria de infraestrutura, equipamentos e insumos necessários às atividades do projeto, possibilitando ampliar ainda mais seu alcance, tanto interna quanto externamente.

“Tal parceria é uma medida para intensificar e agilizar o investimento nos projetos de pesquisa, impulsionando a geração de resultados e evidenciando ainda mais a importância da pesquisa na instituição”, ressalta Ana Rita Parizi.

Atualmente, o projeto de pesquisa desenvolvido no LEPEP Bovinocultura e Leite é coordenado pelo professor Emmanuel Veiga de Camargo, sendo vinculado à Diretoria de Pesquisa, Extensão e Produção (DPEP). O projeto é importante para a realização do levantamento de dados produtivos, fisiológicos, sanitários e comportamentais de distintas categorias de bovinos leiteiros em diferentes raças (Holandês, Jersey e Girolando) no município de Alegrete/RS, visando conhecer a adaptabilidade e, consequentemente, a produtividade dos animais desta bacia leiteira. “Enquanto coordenador, almejamos que o projeto pactuado com a Fundação FACTO, garanta o desenvolvimento educacional e tecnológico necessários a formação dos nossos estudantes incentivando-os a aprender, a pesquisar, a buscar o conhecimento, e saber usá-lo para o aprimoramento da bovinocultura leiteira”, disse Emmanuel Veiga.

O Diretor de Pesquisa, Extensão e Produção do IFFar – Campus Alegrete, Douglas Dalla Nora, acredita que por meio do convênio institucional com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO), será possível o fortalecimento do projeto com a possibilidade real de aplicação dos componentes teóricos, servindo de vitrine a comunidade regional de produtos e serviços desenvolvidos na instituição através da geração de conhecimento científico e tecnológico.

O projeto também permitirá maior participação da comunidade acadêmica na rotina do LEPEP, servindo como ambiente de treinamento à prática profissional a estudantes de diferentes cursos e níveis de ensino, bem como levar informações aos produtores rurais locais.

Fotos: assessoria IFFar/Campus Alegrete