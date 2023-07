Sopa Solidaria, um verdadeiro exercício de solidariedade no bairro Nilo Gonçalves

A comunidade do Bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste de Alegrete, está se mobilizando para mais uma edição da “Sopa Solidária”. Um evento que tem como objetivo unir esforços para ajudar os mais necessitados e promover a solidariedade na região. A ação, liderada pela presidente Marta Mosselin e pelo vice-presidente Luis Euclides, acontecerá neste sábado, dia 22, e depende da colaboração de todos que puderem auxiliar, doando ingredientes para a sopa ou pão.

Há cinco anos à frente da direção do bairro, Marta tem uma trajetória notável de comprometimento com a comunidade. Antes de assumir a presidência, ela também participou ativamente das diretorias anteriores, inclusive ocupando a posição de vice-presidente na gestão do Tiago Maicá. Seu trabalho incansável e dedicação em prol do bem-estar dos moradores têm sido fundamentais para o sucesso das iniciativas promovidas no bairro Nilo Soares Gonçalves.

Ao lado de Marta, o vice-presidente Luis Euclides também desempenha um papel essencial no desenvolvimento e execução das ações comunitárias. Sua dedicação e empenho têm sido uma contribuição inestimável para a realização dos projetos sociais promovidos pela diretoria. Juntos, eles formam uma equipe comprometida e disposta a fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam.

A “Sopa Solidária” é uma das atividades mais esperadas. Além de oferecer uma refeição reconfortante, o evento proporciona um ambiente de convívio e fortalece os laços de solidariedade entre os moradores. A iniciativa também tem um impacto significativo na vida dos beneficiados, que se sentem acolhidos e apoiados em momentos difíceis.

Para que a ação deste sábado seja um sucesso, a diretoria do bairro conta com a colaboração de todos que puderem auxiliar, doando ingredientes para a sopa ou pão. Qualquer contribuição, por menor que seja, faz a diferença e é recebida com gratidão. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a presidente Marta Mosselin pelo número 999181944 ou com o vice-presidente Luis Euclides pelo telefone 999169349.

A “Sopa Solidária” é mais do que um evento; é um exemplo do poder transformador que a união e a empatia podem exercer em uma comunidade.