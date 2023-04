Concurso para Escola de Sargentos das Armas está com inscrições abertas

Para os candidatos que optarem pelas áreas de saúde e música é necessário ter curso de Técnico de Enfermagem ou ser músico, ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos. Para a área geral, é necessário ter 17 anos e no máximo 24 anos em 31 de dezembro de 2024.

A Escola de Sargento das Armas (ESA), está localizada na cidade de Três Corações em Minas Gerais, é o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por selecionar e preparar os jovens para o ingresso no curso de formação e graduação de sargentos. A realização do exame intelectual do concurso será em 8 de outubro deste ano. Haverá aplicação de prova em Santa Maria. Confira o edital.

Entre os principais requisitos para admissão na Escola de Sargentos das Armas (ESA) área geral, é ter no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos em 31 de dezembro de 2024. Já para áreas saúde e música é necessário ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos em 31 de dezembro de 2024. Também é preciso ter concluído o Ensino Médio e ter curso de Técnico de Enfermagem ou ser músico, ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio.

