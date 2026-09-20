AABF joga em casa neste domingo para carimbar vaga nas quartas da Bronze

Chegou a hora do mata-mata para a Associação Alegretense Blackout (AABF). A equipe entra em quadra neste domingo (20) para decidir uma vaga nas quartas de final da Série Bronze Gaúcha de Futsal. O adversário será a Associação Herval, às 18h, na Arena Esporte e Lazer, em Alegrete.

No confronto de ida, disputado no último domingo (13), em Herval, as equipes empataram em 2 a 2. Com o resultado, a AABF chega ao jogo decisivo com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Dessa forma, um novo empate no tempo regulamentar garante a classificação da equipe alegretense para as quartas de final.

Além do empate, uma vitória diante do seu torcedor também coloca a AABF na próxima fase da competição. A equipe terá pela frente um confronto decisivo em casa, depois de buscar um resultado importante fora de seus domínios.

A expectativa é de um bom público na Arena Esporte e Lazer. Mesmo com a partida acontecendo no feriado de 20 de Setembro, a torcida alegretense deve comparecer para apoiar a equipe em mais um momento importante da campanha na Série Bronze.

O confronto marca a decisão das oitavas de final e pode colocar a AABF entre as oito equipes que seguem na disputa pelo acesso. Depois do empate em Herval, o time agora conta com o apoio da torcida para confirmar a classificação em Alegrete.