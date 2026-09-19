Aos 3 anos, Victor ganha surpresa da Brigada Militar durante festa de aniversário

Para Victor Gabriel da Silveira Benites, completar três anos de idade teve um significado ainda mais especial. Desde pequeno, o menino demonstra uma admiração especial pela Brigada Militar. Sempre que vê policiais, sua atenção se volta para eles e, segundo a família, Victor costuma querer parar para conhecê-los.

Morador do bairro Promorar, em Alegrete, Victor é filho de Erica Santos da Silveira e Lucas Benites Toledo. Foi justamente a admiração do menino pela polícia que inspirou a família a preparar uma comemoração diferente para o aniversário.

Victor pediu um bolo com o tema da polícia e ganhou uma festa inspirada naquilo que tanto gosta. Mas a surpresa foi muito além da decoração.

Em um momento especial da comemoração, o menino recebeu em casa a visita dos soldados Rosli e Bello, que participaram da surpresa e proporcionaram ao aniversariante um encontro que certamente ficará marcado em sua memória.

A emoção aumentou quando Victor teve a oportunidade de conhecer de perto uma viatura da Brigada Militar. Para quem desde pequeno demonstra curiosidade e admiração pelos policiais, estar ao lado dos profissionais e conhecer o veículo utilizado no trabalho da corporação foi uma experiência especial.

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Segundo a família, o interesse de Victor pela Brigada Militar começou ainda quando ele era menor. Sempre que avistava uma equipe policial, demonstrava vontade de se aproximar e conhecer os policiais.

Foi dessa relação espontânea que nasceu a ideia da festa. O pedido por um bolo com o tema da polícia acabou se transformando em uma experiência que foi muito além do aniversário.

Aos três anos, Victor ganhou uma surpresa especial em sua própria casa, conheceu uma viatura e recebeu a visita de dois policiais que fizeram parte de um dia que, para ele e para sua família, ficará guardado como uma lembrança muito especial.

Mais do que o tema de uma festa, a comemoração celebrou a admiração de uma criança e mostrou como um gesto de atenção pode transformar um aniversário em uma memória para a vida toda.