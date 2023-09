Alegrete inaugura subsede do Moto Clube Bicho Véio com presença de várias cidades

Motociclistas e apaixonados por este esporte se reuniram para inaugurar a subsede do Moto Clube Bicho Véio que possui sua sede em Soledade, sendo um dos mais conhecidos Moto clubes do estado, com mais de 23 anos de historia. O Motoclube Bicho Véio conta com mais de 100 sócios espalhados por todo o país. Houve uma pequena recepção para integrantes do Bicho Véio de Ibirubá, Palmeiras das Missões e Soledade. Também contaram com a presença de motociclistas de Santiago, Canoas, Uruguaiana, Artygas, Rosário do Sul, Itacurubi, Salvador so Sul e Pinhalzinho, assim como a presença dos Motoclubes e Motogrupos de Alegrete.

Moto clube Bicho Véio

Foi um momento emocionante, onde fizemos o encoletamento com a nova logomarca do Moto Clube, disse Claudio Dutra um dos integrantes do motoclube local .

A subsede é um espaço de confraternização com os diversos motociclistas viajantes e amigos da cidade e fica na Praça General Osorio, 549.