Abertura da Colheita do Arroz debate benefícios da pecuária para os sistemas de produção

O consórcio da lavoura com a pecuária também terá espaço nos painéis realizados na Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas. O painel “Pecuária como aliada na melhor eficiência do sistema produtivo” ocorre na tarde de quinta-feira, 17 de fevereiro. Participam do debate o titular da Wolf Agricultura e Pecuária de Dom Pedrito (RS), Frederico Wolf, e a proprietária do Grupo Pitangueira, de Itaqui (RS), Clarissa Lopes Peixoto, mediados pelo pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Sant’Anna.

Segundo Clarissa, este consórcio entre agricultura e pecuária, com a variedade de culturas, auxilia a melhorar as produtividades tanto em quilos de boi quanto em quantidade de arroz e soja. “É uma maneira que viabiliza a atividade, pois temos que utilizar o campo todos os dias do ano, mas da melhor maneira possível, não só de uma forma extrativista, mas de uma forma agregando algo a ele e preservando. Tendo uma agricultura de qualidade, também temos uma pecuária excelente, e isso agrega valor”, destaca.

Wolf ressalta que o objetivo no painel é passar ao público a importância da pecuária no cenário agrícola, da integração da pecuária principalmente com as lavouras de arroz e soja, que são as principais culturas desta região. “A pecuária sempre foi importante e cada vez mais vem aumentando as suas tecnologias. Vamos contar um pouco do que enxergamos desta integração, dando um recado em termos financeiros e econômicos dentro da atividade”, salienta.

A 32ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas ocorre de 16 a 18 de fevereiro na Estação Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), e seguirá o formato híbrido com atividades presenciais e on-line. A programação contará com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagens e ato da Abertura Oficial. A organização é da Federarroz com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo aplicativo Colheita do Arroz ou no site www.colheitadoarroz.com.br.