Mudanças na área da saúde: gripário tem novo horário e UBS com terceiro turno

Na terça-feira(1º), a Secretaria de Saúde (SMS), fez o comunicado de duas mudanças em relação à saúde no Município de Alegrete.

Uma delas foi o retorno do 3° turno de atendimento, das 18h às 21h, a partir desta quarta-feira, 02, na UBS Rondon.

Também ocorreu mudanças no horário de atendimento e funcionamento do gripário. A partir de agora, o atendimento passa a acontecer das 14h às 18h, portanto, durante quatro horas, no Ginásio do Oswaldo Aranha.

O grande número de casos de Covid-19 registrados no Estado também é realidade em Alegrete e isso levou a Prefeitura a reativar o gripário no ginásio do Oswaldo Aranha, onde são atendidos pessoas com sintomas de Covid-19 ou gripe.

A secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, afirma que apesar da mudança de horário, todas as pessoas que chegarem entre as 14h e 18h serão atendidas.