Abóboras do Jacaquá viram doces com castanhas no Polo Costa Leite

Um exemplo de trabalho e dedicação vem da Escola Municipal Costa leite – Polo do Jacaqua- que usando produtos comuns produzidos no local criou receitas especiais de doces. O técnico agrícola Rivadávia Leite professor da escola é o que envolve alunos e pessoas daquela comunidade nas produções dessas gostosuras.

Professor Riva Leite – EMEB Costa Leite

Colhendo o que tem em abundância na região, as abóboras, eles criam um docinho super especial. Usando receitas que foram marca registrada de doceiras antigas lá na comunidade dos Costa Leite que passaram de pais aos filhos, haja vista também a importância de homens neste projeto.

Mulher, vítima de agressão no trânsito, relata o incidente que viralizou nas redes sociais

Estoques de abóbora Polo do Jacaquá

Os docinhos são em ponto de massas molinha por dentro e crocantes por fora e a grande sacada foi colocar castanhas ou coco no meio. Em forma de canelles são de sabor inigualável e fazem sucesso junto a quem já provou.

Doces de abóbora com castanhas da EMEB Costa Leite

Riva Leite é o legítimo que põe a mão na massa e desde que foi Diretor geral na antiga EAFA, quando criou o cursos de agroindústria, hoje IFFar, ousa experimentar receitas, criações que possam ajudar famílias do interior a aproveitar seus recursos naturais e ter mais renda em suas propriedades. Tudo e feito com qualidade e embalado com selo da agroindústria do Pólo Costa Leite que tem como diretor Benhur Leal e coordenadora pedagógica, Mirian Carvalho.

Doces Costa Leite

Na época, trabalhando em sala de aula com os alunos os conteúdos específicos do Associativismo e do Cooperativismo, descobriu que poderia estar aí o segredo para avançarmos para uma “nova fase” na formação dos alunos dos Polos Educacionais, lembrou o professor, assim como sonhara o saudoso Prefeito Pilar: ” transformar os Polos Educacionais num Centro difusor de novas técnicas e tecnologias que visem diversificar a propriedade criando uma nova alternativa de renda para as famílias do seu entorno, visando com isso minimizar o êxodo rural”.

Doce de abóbora

Quem conviveu com o Prefeito Pilar, sabe bem que o sonho dele era avançar mais nos Polos com a formação técnica dos alunos.

-Eu levei a ele a ideia de criar uma disciplina técnica para servir de fundamento teórico/prático na formação dos alunos dos Polos Educacionais. Era para se chamar ” Educação Agropecuária”, e depois a disciplina passou a constar no currículo escolar com o nome de “Educação para o Meio Rural”.

Doces Costa Leite



-Só pra te dizer que através deste Projeto da Agroindústria Costa Leite, dá para se observar a importância da disciplina de Educação Agropecuária nos Polos. Imagina quantos empregos iriam ser criados no campo através da Agricultura Familiar., questiona.

E os docinhos fazem sucesso, e uma das empresas que compra esse produto para revender é o Armazém Almeida na Rua Demétrio Ribeiro.

O que rende com a venda de doces que, inclui também cocadas e doce de goiaba, está sendo revertido para a criação de aves no Polo.