Academia da Saúde ao alcance da comunidade de Alegrete

Esses polos fazem parte da rede de Atenção Primária à Saúde e são dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados.



Como ponto de atenção na comunidade, complementam o cuidado integral e fortalecem as ações de promoção da saúde em articulação com outros programas e ações de saúde como a Estratégia Saúde da Família (ESF), os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF AB).

Alegrete, possui dois polos do Programa Academia da Saúde, que são espaços públicos construídos para o desenvolvimento de atividades como orientação para a prática de atividade física; promoção de atividades de segurança alimentar e nutricional e de educação alimentar; práticas artísticas.

A fim de ampliar estas ações da Academia da Saúde a Secretaria Municipal de Saúde descentralizou para outras unidades de Saúde (ESF’s), visando um maior alcance das populações destes territórios sendo: Prado, Vila Nova/Rede Bem Cuidar, Saint Pastous, Nova Brasília, Boa Vista, Cidade Alta e Bento Gonçalves. Portanto para além das atividades junto ao dois Polos Academia da Saúde Vera Cruz e Capão do Angico.

As aulas são gratuitas e acontecem em grupo, sempre de segunda sexta-feira, das 8h30 às 17h30, onde o

educador físico Marluã Alende, ressalta o objetivo com um slogan – Conecte mente e corpo – “Pensamento positivo, atrai boas vibrações e ajuda na saúde do corpo. Participe de um dos nossos grupos e fique ligado nas programações realizadas em cada polo. Para mais informações entre em contato com as unidades de saúde”, destaca o professor.

Fotos: reprodução