Projeto Missão Calebe auxilia comunidade em Alegrete

O Projeto Missão Calebe é um programa de voluntariado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que envolve jovens e adultos em serviços comunitários e educativos. Em Alegrete cerca de 50 voluntários desenvolvem ações ao longo do período de férias.

Ações como doação de sangue, varal solidário, arrecadação de alimentos, limpeza e reforma de espaços públicos, e auxílio a pessoas carentes; além de palestras para a família e ensino dos valores bíblicos.

Estas atividades aconteceram no mês de janeiro 2023, no bairro Nova Brasília, Escola Municipal Marcelo Faraco, onde os jovens estiveram alojados e auxiliaram na organização da biblioteca e reforma da tabela de basquete da quadra de esportes.

Na última sexta-feira (27), cerca de 175 litros de leite foram arrecadados nos mercados para doação para Casa Lar do Idoso de Alegrete Ari Vargas Paim.

Já no sábado (28), aconteceu a campanha de doação de sangue no Hemocentro, com resultado de 37 bolsas coletadas.

“Nosso principal foco é levar Jesus Cristo para as pessoas de uma maneira prática, amando e servindo o próximo, assim como Cristo mandou. Contribuir também com a comunidade, atendendo em suas necessidades juntamente em parceria com a escola”. conclui a professora Patricia Dias, uma das responsáveis pelo projeto.

Ela ainda diz que ver a disposição, alegria e responsabilidade da gurizada envolvida, traz esperança e certeza que ainda há esperança de um futuro bem melhor.

A orientadora Neuza Ramos e a funcionária Neide Severo estiveram acompanhando as ações dos jovens na escola, elogiaram o trabalho realizado no projeto. É lindo ver essa juventude realizando ações em plenas férias, isso ajuda a aperfeiçoou o caráter deles. Disse a orientadora Neuza Ramos. O Projeto Missão Calebe continua até maio, outras ações em outros locais serão realizadas.

Fotos: reprodução