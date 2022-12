Retrospectiva: perdas irreparáveis de alegretenses enlutaram famílias e amigos em 2022

Vivenciar um luto é sempre uma experiência difícil, repleta de angústia, dor e ansiedade. Nesse sentido, lidar com a morte precoce de pessoas ou familiares próximos é um processo ainda mais complexo. Afinal, mortes repentinas e o contexto do óbito tendem a causar um impacto emocional intenso.

Assim, esse ano, enlutou muitas famílias entre elas, de Dion Félix Mombaque. O jovem de 22 anos estava dirigindo o veículo que capotou nos fundos do campo de instruções da unidade militar.

O jovem que sempre batalhou muito pelos seus sonhos era casado e tinha uma filha de dez meses. Dion trabalhava na oficina mecânica com o pai e depois ingressou no quartel. Apaixonado pela família, também tinha outras dedicações e paixões: os carros rebaixados, Chevette, motos e som automotivo.

Na despedida, a desolação. Durante as homenagens e honras militares, todos estavam visivelmente emocionados. A comoção tomou conta de todos que conheciam o jovem e também que se solidarizaram com a família. Durante o trajeto até o cemitério também ocorreu um grande cortejo com os amigos do Clube do Chevette Alegrete, além dos parceiros dos eventos direcionados aos carros rebaixados e som automotivo.

Franciele dos Santos Dorneles

O esposo, Lucas Morais, falou com o PAT. Desolado, ele disse que está sendo muito difícil e a morte da esposa de 23 anos chocou a todos.

“A morte súbita dela, grávida, cheia de planos, desejos, vontades e sem nenhum problema grave diagnosticado, até então, pois, com a cirurgia cardíaca, há dois anos, estava bem, jamais iríamos imaginar que isso pudesse acontecer” – declarou.

O casal trabalhava em uma lavagem na rua Dr. Quintana e Franciele era muito querida por todos.

Douglas Aurélio Severo

Conforme informações ao PAT, amigos descreveram que Douglas de 40 anos teria sofrido um mal súbito e não resistiu.

Nas redes sociais, as mensagens demonstram que muitos estão incrédulos. As homenagens ilustram o quanto o alegretense era muito querido por todos e por onde andava fazia amizades.

Marcos Motta Trindade

A morte prematura, aos 45 anos, do alegretense abalou familiares e amigos. Ele estava em uma luta, há meses, em razão do diagnóstico da doença de Crohn.

O gaúcho que estava quase sempre pilchado, amava a família, a tradição e sempre era muito parceiro dos amigos nas horas boas ou ruins, sendo para festas ou em momentos difíceis, desta forma seu falecimento comoveu a todos.

A esposa Daiane Almeida falou com o PAT e ressaltou que ele era um apaixonado pelos Festejos Farroupilhas e pelo tradicionalismo.

Geandre Gomes

O alegretense de 27 anos foi executado a tiros quando saia de casa, na companhia da mãe, no bairro Progresso. Até o momento, dois suspeitos, de participação no crime, foram presos, preventivamente, pela Polícia Civil.

Arthur Bicca Leães

O jovem de 21 anos, foi executado, dentro do próprio carro, em frente a sua residência, próxima à entrada do bairro Vila Grande – ainda sem informações sobre autoria. Um carro, que tudo indica tenha sido utilizado pelos criminosos foi incendiado na mesma noite, e abandonado na BR 290, em Alegrete.

Emerson Bianchini

O empresário Émerson Bianchini, faleceu aos 45 anos. Ele foi um dos precursores de Internet, na cidade, com um serviço que ganhou muito destaque ao longo dos anos.

Émerson enfrentou uma grande luta contra câncer. “Empreendedor, caiaqueiro, pescador, atirador, amigo, parceiro, entre tantas virtudes que ele tinha. Um cara fora da curva que, embora estivesse passando por problema de saúde, jamais deixou de ser alegre e passar positividade e luz para todos” – assim, alguns dos parceiros e amigos de Emerson Bianchini o definiram para o PAT.

Conforme a última informação, as cinzas irão retornar ao Município e uma outra homenagem deverá ser realizada para ele.