Vacina contra Covid-19: veja o posto de imunização aberto neste sábado

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que neste sábado, 04, continua a vacinação para a população de 18 anos completos ou mais, gestantes e adolescentes com comorbidades. A vacinação acontece na ESF Bento Gonçalves (PAM), das 8h às 11h e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF. Serão 150 doses de vacina da Pfizer disponíveis, provenientes de uma doação da 17ª CRS do município de Ijuí.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.