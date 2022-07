Esclarecido o mistério do sangue e dentes na calçada da Andradas

Na manhã de ontem(24), o PAT publicou a matéria referente a um mistério que envolvia sangue em calçada da Andradas e um dente.

Após a publicação, recebemos a informação que o setor de videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Alegrete, havia registrado o que ocorreu.

Até então, todos os contatos feitos pela reportagem, ainda não tinham esclarecido o que teria ocorrido naquele local.

Entre a curiosidade, a repercussão, a dúvida dos alegretenses e tantas especulações criadas, tendo em vista uma crescente de ocorrências na zona central, o setor de videomonitoramento ressaltou a necessidade de elucidação do fato.

Conforme informações, por volta das 4h28 de sexta-feira, foi visualizado pelo operador do Sistema Integrado de Monitoramento, da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, um homem que estava adormecido na caçamba de uma caminhonete, na esquina da rua dos Andradas com a rua Gaspar Martins.

No mesmo horário, um pedestre se deslocava pela Rua dos Andradas com um carrinho de catador e parou próximo ao veículo.

Ao perceber que o homem estava dormindo, o indivíduo passou a mexer no bolso e furtou a carteira do “dorminhoco”. Na sequência, saiu do local e seguiu empurrando o carro de coleta pela rua Gaspar Martins.

Entretanto, nesse momento, o operador do videomonitoramento fez contato com a Brigada Militar e permaneceu a observá-lo pelas câmeras, percebendo que o suposto catador retornou ao veículo, pela análise da imagem, com o intuito de devolver a carteira com os documentos, pois se existia algum valor já tinha sido retirado.

Quando ele se aproximou, o dono da carteira despertou, e na tentativa de descer da caminhonete, caiu de forma brusca e bateu com a face contra a calçada (sangue e dentes no chão).

Vendo a situação, o “honesto” larápio, ajudou o cidadão a levantar-se e sentar enquanto outras pessoas chegavam ao local para prestar socorro. Na sequência, o homem seguiu seu destino sem nenhuma suspeita.

O responsável pelo Sistema de Videomonitoramento, salientou que as gravações da ocorrência estão armazenadas e à disposição dos órgãos de segurança e do cidadão lesado.



“O Sistema Integrado de Monitoramento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana no auxílio das forças de segurança do nosso município” – ratificou.

As guarnições da Brigada Militar estavam atendendo ocorrências de vulto, naquele momento. Neste caso, a vítima que foi lesada é orientada a realizar o registro na Delegacia de Polícia, onde as imagens podem auxiliar, já que, se houve algum furto foi em valores, tendo em vista que o indivíduo que inicialmente furtou a carteira, retornou, teria devolvido e ainda inicialmente auxiliado o cidadão que dormiu em cima da lona, na caçamba da caminhonete.