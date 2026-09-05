Ação da Corsan mobiliza Alegrete pelo cuidado com a cidade e o meio ambiente

Alegrete estará entre os municípios gaúchos mobilizados pela Corsan para marcar o Dia Mundial da Limpeza, celebrado em setembro. Neste domingo, 6 de setembro, a Praça Getúlio Vargas receberá um mutirão de limpeza logo após o desfile das escolas alusivo ao Dia da Independência.

A iniciativa busca chamar a atenção para um problema que começa nas ruas, mas pode chegar muito mais longe: o descarte incorreto de resíduos. Com a chuva, materiais deixados em vias e espaços públicos podem ser levados para sistemas de drenagem, arroios e rios. Quando chegam às redes de esgoto, resíduos como plásticos, óleo e outros materiais também podem provocar obstruções e comprometer o funcionamento do sistema.

Em Alegrete, além do trabalho de limpeza, a Corsan disponibilizará um bebedouro para os participantes da programação. A ação integra uma mobilização maior da Companhia, que durante o mês de setembro reúne voluntários, estudantes, comunidades, prefeituras, cooperativas e entidades parceiras em atividades de limpeza e educação ambiental.

A proposta vai além da retirada de lixo dos espaços públicos. A intenção é mostrar à população que o cuidado com a cidade está diretamente relacionado à preservação da água e ao saneamento.

Segundo a Corsan, um dos objetivos é estimular uma mudança de comportamento. O que é descartado de maneira inadequada pode seguir diferentes caminhos até alcançar rios, praias e estruturas de saneamento. Por isso, a prevenção começa no momento em que cada pessoa decide o destino de um resíduo.

“Quando nossos voluntários se unem a escolas, moradores, prefeituras e entidades, a ação vai além da retirada dos resíduos. A mobilização ajuda a mostrar, na prática, que aquilo que descartamos tem um destino e que nossas escolhas interferem na cidade e no ambiente”, afirma Willian Carvalho, gerente de Responsabilidade Social da Corsan.

A escolha da Praça Getúlio Vargas para o mutirão em Alegrete também coloca a iniciativa em um espaço de grande circulação da comunidade, especialmente em um fim de semana marcado pelas comemorações da Independência.

A expectativa é que a mobilização ajude a reforçar uma mensagem simples: manter a cidade limpa não depende apenas das equipes responsáveis pela coleta e conservação dos espaços públicos, mas também das atitudes de quem vive nela.

A programação integra o World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza), movimento internacional dedicado à mobilização contra o descarte inadequado de resíduos e à conscientização sobre consumo, reciclagem, preservação ambiental e responsabilidade coletiva.

Além de Alegrete, a Corsan programou ações em outros nove municípios gaúchos ao longo de setembro.

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Passo Fundo terá atividades entre os dias 3 e 11, incluindo arrecadação de recipientes de vidro, organização dos espaços de trabalho e limpeza do entorno da Superintendência da Companhia.

Em Cruz Alta, no dia 7, haverá coleta de tampinhas, recebimento de óleo de cozinha usado e separação de resíduos em Ecopontos, durante programação realizada na Praça General Firmino de Paula.

Carlos Barbosa terá, no dia 15, um mutirão no Parque da Estação com estudantes e atividades de educação ambiental.

No dia 20, a mobilização chega a Bento Gonçalves, com limpeza no bairro Vila Nova. Sapiranga e Canoas terão atividades no dia 21, incluindo ações de limpeza e, em Canoas, plantio de mudas nativas.

Em Rio Grande, no dia 25, o trabalho será realizado nas dunas da Praia do Cassino. No dia seguinte, Tramandaí terá uma ação de limpeza da praia.

Fechando a programação, Santa Maria realizará, no dia 28, uma ação de limpeza e conservação no entorno da EMEF Renato Nocchi Zimermann.

Embora cada cidade tenha uma programação diferente, todas as ações seguem o mesmo princípio: o cuidado com a água, o saneamento e o meio ambiente começa com o destino dado aos resíduos no dia a dia.