Oito décadas de transformação: Sesc e Senac comemoram 80 anos com festa em Alegrete

Evento gratuito ocorre no dia 13 de setembro e reúne Augusto Boesche, Grupo Tchê Veio e Juliano Moreno.

Alegrete terá uma tarde de música, humor e tradição gaúcha no próximo 13 de setembro, quando a Praça Getúlio Vargas será palco de uma programação especial em comemoração aos 80 anos do Sesc e do Senac no Rio Grande do Sul.

A partir das 16h, a comunidade poderá participar gratuitamente da Mateada dos Festejos Farroupilhas, evento que pretende reunir famílias e amigos em torno do chimarrão, da cultura gaúcha e de uma programação cultural diversificada.

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A abertura ficará por conta do humorista Augusto Boesche, conhecido por seu trabalho voltado ao humor e à cultura regional. Depois, será a vez do Grupo Tchê Veio, levando ao palco música e elementos da tradição gaúcha.

O encerramento da tarde será com Juliano Moreno, que promete colocar o público para cantar e dançar. Ao longo do evento também haverá sorteio de brindes.

A organização convida o público a levar a cuia e a erva-mate para participar da mateada e transformar a Praça Getúlio Vargas em um grande ponto de encontro da comunidade.

A programação em Alegrete faz parte das comemorações dos 80 anos de atuação do Sesc e do Senac no Rio Grande do Sul.

Integrantes do Sistema Fecomércio-RS, as duas instituições construíram, ao longo de oito décadas, uma trajetória ligada à educação, qualificação profissional, cultura, saúde, esporte, lazer e desenvolvimento social e econômico.

A presença do Sesc em Alegrete também faz parte dessa história. A unidade local está instalada na Rua dos Andradas e integra a rede do Sesc no Estado.

Mais do que marcar uma data comemorativa, a programação busca aproximar ainda mais as instituições da comunidade, celebrando uma trajetória construída por meio de projetos, serviços e oportunidades oferecidos aos gaúchos.