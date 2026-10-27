A Guarda Municipal de Alegrete atendeu, na madrugada desta terça-feira, 27 de outubro, uma ocorrência de possível furto na Secretaria Municipal de Agricultura. A ação ocorreu por volta das 3h13, após acionamento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

Durante as diligências realizadas nas proximidades do local, os agentes abordaram um indivíduo que transitava de bicicleta pela Avenida Tiaraju. Na averiguação, foram localizados dois estribos confeccionados em aço vergalhão, com aproximadamente seis metros de comprimento cada, além de ferramentas.

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Conforme as informações da ocorrência, o indivíduo recebeu voz de prisão por suspeita de furto. Inicialmente, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Os materiais de aço, as ferramentas, a bicicleta e o telefone celular foram apreendidos para registro e demais providências relacionadas à ocorrência.

A ação contou com a integração entre o patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal e o monitoramento do CIOSP. O caso foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais.