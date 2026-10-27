Alegrete terá nove pontos de monitoramento nas estradas rurais

A Prefeitura de Alegrete assinou, nesta terça-feira (27), o contrato do projeto Vigilância Rural, iniciativa voltada ao monitoramento das estradas do interior e à prevenção de crimes rurais, especialmente o abigeato, que consiste no furto de animais.

O ato ocorreu no Centro Administrativo Municipal, com a participação de autoridades municipais, representantes das forças de segurança e produtores rurais. Durante o encontro, foram apresentados os detalhes do funcionamento do sistema, que contará com equipamentos instalados em pontos estratégicos da área rural.

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A proposta começou a ser articulada pelos produtores Paulinho Fleck e Leonardo Mazzei, que procuraram o gabinete do vereador Rudi Pinto para discutir a criação de uma iniciativa de monitoramento do meio rural. A partir dessa articulação, o projeto foi desenvolvido com a participação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública e de outras secretarias municipais.

Como funcionará o monitoramento

Conforme explicou Rafael Dulor, representante da empresa Vigilare, responsável pelo projeto, o sistema prevê a instalação de equipamentos em nove pontos, com quatro câmeras em cada local.

Os dispositivos serão capazes de realizar a leitura de placas de veículos, identificar os proprietários vinculados aos registros e monitorar o trânsito nas estradas rurais.

Segundo Dulor, os pontos de monitoramento serão autônomos, sem necessidade de conexão com a internet ou de fornecimento convencional de energia elétrica. A proposta é permitir o funcionamento dos equipamentos mesmo em locais afastados da infraestrutura urbana.

Os equipamentos foram adquiridos pelos produtores rurais, com participação da Prefeitura na disponibilização de parte dos dispositivos, conforme as informações apresentadas durante o ato.

Parceria entre poder público e produtores

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Henrique Dorneles, destacou a importância da iniciativa diante das dificuldades enfrentadas pelas forças de segurança para atender à extensa área territorial do município.

Dorneles afirmou que a proteção da atividade rural beneficia produtores de diferentes portes e também as pessoas que dependem economicamente da produção agropecuária.

O vice-prefeito Luciano Belmonte ressaltou a participação do vereador Rudi Pinto na articulação da proposta e o apoio da administração municipal à iniciativa. Segundo ele, o projeto se soma às ações desenvolvidas em parceria com as forças de segurança que atuam em Alegrete.

O prefeito Jesse Trindade também destacou as ações municipais na área da segurança pública. De acordo com ele, a administração vem trabalhando no enfrentamento de crimes e de problemas urbanos, como o descarte irregular de lixo, e a implantação do Vigilância Rural amplia esse conjunto de iniciativas para o interior do município.

Com a assinatura do contrato, o projeto avança para a etapa de implantação. A expectativa é que o monitoramento contribua para ampliar a capacidade de acompanhamento da circulação de veículos nas estradas rurais e auxilie as ações de prevenção e investigação de crimes no campo.