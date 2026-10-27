Solicitada em 2023, nova ambulância do SAMU é entregue à Prefeitura de Alegrete

A Prefeitura de Alegrete recebeu, nesta terça-feira, dia 27, uma nova ambulância destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A entrega ocorreu em ato realizado no Centro Administrativo Municipal, com a presença do prefeito, do vice-prefeito, de secretários municipais, representantes do movimento comunitário, trabalhadores do SAMU e vereadores.

O veículo foi entregue pelo Ministério da Saúde, atendendo a uma solicitação encaminhada ainda em 2023. Após quase três anos de espera, a chegada da ambulância representa um reforço para a estrutura de atendimento de urgência e emergência do município.

De acordo com a coordenadora do SAMU em Alegrete, Thailise Ribeiro Lemos, a nova ambulância permitirá que as duas bases do serviço no município contem com veículos em condições adequadas para atender à população. A medida beneficia tanto os moradores da área urbana quanto os da zona rural que necessitam de atendimento e transporte de pacientes.

Durante o ato, a secretária municipal de Saúde, Heili Temp, destacou o trabalho da equipe da Secretaria, que acompanhou e monitorou o andamento da solicitação junto ao Ministério da Saúde ao longo desse período.

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A secretária ressaltou a importância da chegada do veículo para a comunidade e para os profissionais capacitados que atuam diariamente no SAMU, garantindo o atendimento à população em situações de urgência e emergência.

Além das ambulâncias destinadas ao serviço, a Secretaria Municipal de Saúde também dispõe de outro veículo para o deslocamento de pacientes, ampliando os recursos disponíveis para atender às demandas da rede municipal de saúde.

Com a entrega, Alegrete passa a contar com mais um veículo para fortalecer a estrutura de transporte e atendimento, contribuindo para as condições de trabalho das equipes e para a assistência prestada à população.