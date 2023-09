Canto Alegretense, nas placas da 290, será renovado para dar boas-vindas aos que chegam em Alegrete

Com o passar do tempo elas foram, naturalmente, desgastadas e parte da letra de uma das músicas mais conhecidas, inclusive em outros estados brasileiros, foi se apagando. A última revitalização pelo artista Caturra foi realizada em 2020.

Neste final do mês de agosto, condutores que passam pela BR 290 vindo para Alegrete se surpreenderam com o fato de a letra do Canto estar sendo apagada das placas. A informação do próprio Burin é de que o trabalho, agora, e também para reforçar as estrutura das placas e reforçar a própria letra com as estrofes do conhecido “hino” de Alegrete será novamente revitalizada, já que a tão conhecida e famosa canção dos Fagundes, assim nestes paines, é como uma recepção a quem chega ao maior Município do Estado, Capital estadual da linguiça campeira.

Flavio Burin ainda não sabe se a letra será repintada ou se serão colocados adesivos, mas o certo, é que o Canto Alegretense vai permanecer nas placas, recebendo quem chega de Rosário, várias outras cidades gaúchas e até estados brasileiros.

Foto da revitalização feita em 2020