Acidente em cruzamento da Avenida Eurípedes Brasil Milano deixa ciclista ferido

Segundo informações apuradas pelo PAT, no local, a motorista do Fiesta descia a rua Barros Cassal e teria avançado a preferencial do ciclista que seguia em direção ao Parque dos Aguateiros, na Avenida. Com impacto, o jovem de 22 anos que estava a caminho da sua residência, sofreu uma fratura no braço esquerdo, de acordo com informações preliminares.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa. No carro, tanto a motorista quanto a criança que estava no banco traseiro, na cadeirinha, não se feriram. O vidro da porta traseira do Fiesta estourou. O relato do ciclista foi de que havia saído do trabalho, portanto, foi um acidente de trajeto.