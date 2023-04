Santa Casa dá posse à diretoria do hospital para os próximos 2 anos

Com o salão da administração da Santa Casa repleto de convidados super envolvidos com o dia a dia do hospital, a nova diretoria assumiu a entidade para os próximos dois anos.

Entre representantes da Irmandade, do corpo clínico e gestores de todos os serviços da Santa Casa, incluindo Upa, assistência social, enfermagem, higienização, Carisaúde, Centro de Imagens, Laboratório, administração, entre outros, a atenta plateia ouviu o presidente provedor reeleito, Roberto Segabinazzi destacar que a sua gestão está voltada aos interesses coletivos e terá como principal marca as parcerias que continuarão sendo firmadas para a busca permanente da perenidade do hospital e da excelência dos serviços em saúde que são oferecidos para as comunidades da região.

O evento, informal, mas seguindo as exigências da legislação, empossou a nova diretoria, assim composta: presidente: Roberto Segabinazzi; 1º vice-presidente: Cesar Dionson Brandolt; 2º vice-presidente: João Alberto Pereira; 1º secretário: José Luiz Costenaro; 2º secretário: Altamir Amaral; 1º tesoureiro: Luis Caetano Rosso; 2º tesoureiro: Jorge Adão Silva; coordenador de imagem: Carlos Mello. Conselho Fiscal: Airton Amaral, Diogo Mainart, Adão Faraco. Suplentes: Raul Englert, Osmar Trindade dos Santos e Dirceu Almeida. A diretoria operacional segue sendo conduzida pela enfermeira Tailise Ribeiro Lemos e na diretoria técnica assumiu o doutor Décio Sampaio Peres.

Marilene Campagnolo, que até então era a diretora técnica, justificou a sua saída pelo compromisso e a responsabilidade que tem para com a UTI Neonatal, que é uma referência na região e no Estado. “A UTI Neonatal sempre será o mais importante pra mim dentro da Santa Casa”, destacou.

O novo diretor técnico agradeceu pelo trabalho realizado pela sua antecessora e evidenciou a vontade de trabalhar pelo hospital. “Assumi esse desafio e farei de tudo para contribuir e conto com a colaboração de todos”, disse.

Tailise, que está à frente da diretoria operacional há 12 anos, lembrou de muitas conquistas dessa diretoria, algumas concluídas e outras em fase final, como a Casa da Gestante, a Hemodiálise, o Bloco Cirúrgico e a nova UTI Adulta. “Estamos lutando para vencer as dificuldades, para fazermos a diferença e colhermos os frutos”, comemorou.

Alguns conselheiros e funcionários manifestaram-se, destacando a importância, do trabalho de todos, reconhecidos por prestar serviços de excelência em saúde e no propósito de melhor atender as demandas da população.

Segabinazzi finalizou, agradecendo a todos e dizendo que as ações tomadas por essa gestão visam melhorias e garantem qualidade e segurança assistencial. “Seguiremos, com boas práticas de governança, gestão estratégica e a busca de recursos para investimentos em tecnologia e infraestrutura”.