Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Barão do Amazonas

Na tarde desta sexta-feira(18), um acidente entre um Ford Ka e uma moto Honda deixou um homem ferido, Centro, Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, os dois motoristas trafegavam na rua Barão do Amazonas e, no cruzamento com a rua Joaquim Antônio, a mulher que dirigia o Ka foi fazer a conversão à esquerda quando ocorreu o acidente entre os dois veículos.

Com o impacto, o homem que pilotava a Honda sofreu escoriações e foi socorrido pelo Samu à UPA.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Uma policial militar à paisana foi quem prestou os primeiros atendimentos com apoio de outros transeuntes.