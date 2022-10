Alunos da Escola Lauro Dornelles realizam atividades didáticas na Unipampa

A Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) realizaram atividades a fim de ampliar as relações didáticas entre as instituições de Ensino.

Assim, dia 13, uma visita ao Campus Alegrete, destinada a estudantes de educação em Tempo Integral, foi organizada pelo Programa de Extensão Programa C. As professoras Aline Vieira de Mello e Amanda Meincke Melo, e os estudantes André Luiz Mendes Miranda, Guilherme de Avila de Moura, Maria Luiza Ribeiro Rocha e Thais dos Santos, conduziram os alunos por diversos setores da Universidade.

Já no dia 14, o Programa C realizou a ação “Pampa Games”, nas dependências da Escola, com estudantes do 6° ao 9° ano. Essa ação tem como objetivo “desenvolver o pensamento computacional através de jogos de tabuleiro, cartas, quebra-cabeça e jogos digitais.” A equipe do Programa C que acompanhou a ação foi composta pelos universitários André Luiz Mendes Miranda, Douglas Vinicius Ledur Dullius, Rafael de Oliveira Jarczewski e Ueslei Bervanger Brandt e pela professora Aline Vieira de Mello.

Conforme a supervisora da Escola Dr. Lauro Dornelles (Turno da Tarde, Fundamental II), Cristiane Viana, “as atividades realizadas em parceria com a Universidade foram muito importantes e produtivas, enriquecendo a aprendizagem dos nossos alunos.” Ela também ressaltou que os estudantes do Tempo Integral, ao terem acesso aos espaços da Universidade, puderam interagir e conhecer alguns laboratórios nos quais funcionam cursos de Engenharia. Já sobre a atividade realizada na Escola, com o Ensino Fundamental II, ela afirma que “a tarde foi de diversão e desafios, quando discentes aprenderam e socializaram através de vários tipos de jogos com a monitoria dos acadêmicos da Unipampa.”

A Escola Lauro Dornelles afirma que, desde cedo, é salutar que estudantes tenham contato com instituições de ensino superior para que já possam ter noção de como é o dia a dia em âmbito universitário, observando estudos, pesquisas, projetos, estruturas – a valorização do conhecimento, o apego à ciência e à cultura como fatores inerentes à escolha de um caminho visando ao ensino superior.

Existe um cronograma onde estão previstas outras atividades envolvendo ambas as instituições, ainda para este ano.