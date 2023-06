100 anos da Revolução de 23 recebe totem e homenagens junto à Ponte do Ibirapuitã

“Quem quer liberdade não se ajoelha”, bradou o Secretário de Educação Rui Medeiros ao lembrar a frase de Honório Lemes, um dos líderes da Revolução de1923 que teve batalhas aqui em Alegrete

O Centenário da Revolução de 1923 que teve Alegrete como importante palco de uma das batalhas será referenciado, em grande estilo este ano, com uma programação que vai ter, incluisve, a encenação do combate da ponte, evento marcado para setembro próximo. Neste dia 16, em promoção da Prefeitura e Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete, com a presença da Justiça da Brigada Militar, Instituto de Patrimônio Histórico do RS e várias autoridades civis e militares foi realizada a cerimônia de entrega de um totem e uma placa alusiva ao Centenário da Revolução da Ponte do Ibirapuitã.

Prefeito Vice, autoridades civis e militares na entrega do totem e placa pelos 100 anos da Revolução de 1923

A Banda da Brigada Militar de Santa Maria fez uma participação especial no evento que referência, de forma significativa a história, da batalha da ponte na Revolução de 1923 quando 56 homens tombaram em combate e outros tantos ficaram feridos, como lembrou o Presidente do Instituto Histórico do RS, Miguel Espírito Santo. O Coronel Paulo Renato Rodrigues, da Justiça Militar, disse que essa batalha foi fundamental quando tantos tombaram em luta pela paz, mais tarde, selada em Pedras Altas e depois em Porto Alegre destacando, também, Oswaldo Aranha e Flores da Cunha.

Escultor Chapéu Preto, Cel Paulo Rodrigues ( Justiça Militar), Professor Miguel do Espírito Santo do Instituto Histórico do RS e Thiago Vaucher do Instituto Histórico de Alegrete

O prefeiro Márcio Amaral disse que quando aconteciam os discursos lembrou os que sentiram os homens que lutaram pela nossa paz, a angústia e detereminação de cada um deles e fez questão de dizer que as crianças devem conhecer a nossa história forjada por quem nos antecedeu.

Uma comitiva do CTG Honório Lemes se fez presente ao evento com a presença de historiadores e do Vereador Itamar Rodriguez, que representou o Poder Legislativo.

Ainda neste dia 16, será realizado, o Seminário sobre o Centenário da Revolução de 1923, no salão de atos da URCAMP. Com a presença da professora Paula Vaz Ribeiro, presidente do Sindicato Histórico e Geográfico de Alegrete Thiago Vaucher e palestra com o professor Rodrigo Dal Forno.

Saiba um pouco sobre a história

No dia 19 de junho em meio a Revolução de 1923 houve um combate na ponte Borges de Medeiros, de um lado o Flores da Cunha e Oswaldo Aranha e seus comandados e do outro Honório Lemes e Batista Luzardo. Alusivo ao Centenário dessa Revolução e ao combate que ocoreeu em Alegrete , informa o historiador Thiago Vaucher. Alegrete ficou sob a administração do governo do Estado quera comandado a Borges de Medeiros e aqui sob a liderança locais de Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. Nos éramos uma cidade opositora, maragata ao o governo do estado e a partir dessa vitória na Revoulção, no combate da ponte passamos a ficar ao lado do que estavam no comando do RS, informa.

As forças libertadoras e maragatas lideradas por Honório Lemes obrigaram as forças borgistas e as autoridades de Alegrete ligadas ao Borges de Medeiros que era o presidente do Rio Grande do Sul, na época o que hoje chamamos de governador, e antes era de Presidente. Então Flores da Cunha e Oswaldo Aranha aliados de Borges de Medeiros em combate contra Honório Lemes, na Ponte do Ibirapuitã, o venceram e devolveram a paz e a administração municipal aos governantes aliados de Borges de Medeiros, Flores da Cunha e Oswaldo Aranha.