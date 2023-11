Acidente no trevo da Mata envolveu veículos das prefeituras de Jaguari e São Vicente do Sul

Um acidente de trânsito entre uma ambulância da Prefeitura de Jaguari e uma caminhonete da Secretaria de Obras de São Vicente do Sul interrompeu a circulação na BR-287, próximo ao trevo de acesso ao município de Mata, por volta das 9h40min desta quinta-feira (23).

A ambulância transportava quatro ocupantes, sendo dois membros da tripulação: o motorista, 39 anos, natural de Jaguari, e uma técnica em enfermagem, 45 anos, natural de Santiago. Os outros dois ocupantes eram um homem de 59 anos, vítima de atropelamento, em processo de socorro para Santa Maria, e sua acompanhante, uma mulher de 62 anos, também natural de Jaguari.

Na caminhonete Saveiro, o condutor, 26 anos, natural de São Vicente do Sul, e o passageiro, um homem de 72 anos, natural de Cacequi, também ficaram feridos e foram prontamente socorridos. O Corpo de Bombeiros, com o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou assistência às vítimas, encaminhando-as ao Hospital Getuninar D’avila do Nascimento de São Pedro do Sul.

O local do acidente exigiu o bloqueio do tráfego para facilitar o atendimento e resgate dos feridos, contando com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fotos: Jefferson Lenz/ Gazeta Hoje

Fonte: BEI