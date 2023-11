ADRA realiza Feira Vida & Saúde neste sábado com serviços gratuitos à população

No próximo sábado (18), das 9h às 13h o município de Alegrete receberá um mega evento em prol da saúde da comunidade. A ADRA, Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. ofertará diversos serviços para população da 3ª Capital Farroupilha.

Presente em mais de 110 países e, no Brasil, organizados em 18 regionais que atendem todos os estados brasileiro, a ADRA chega em Alegrete, para mais um valoroso trabalho voluntário.

Em Alegrete, o evento será realizado na sede local da ADRA, rua Severino Ribeiro, nº 500, onde uma Feira de Saúde acontecerá aberta ao público em geral e totalmente gratuito. A comunidade alegretense está convidada a participar e receber todos os benefícios e orientações oferecidos pela feira.

Segundo os organizadores, nesta edição a feira enfatiza os oito remédios naturais do qual todo o ser humano necessita. São eles, Luz solar; água; nutrição; qualidade de vida; ar; exercício, descanso e confiança. Haverá testes e atividades nas oito estações com Medição da Pressão Arterial e orientação da importância do sol como vitamina D. Demonstração de hidroterapia e a importância do consumo de água para manter uma boa saúde.

Também haverá palestra de nutrição, teste de glicemia e orientação de como ter mente e corpo saudável através da alimentação. Será possível a medição de peso, altura, porcentagem de gordura corporal e como cuidar das emoções. Orientações de como respirar melhor e teste de respiração com medidor de fluxo expiratório. A feira disponibilizará teste de aptidão física de Harvard e o estímulo de cuidar da saúde pelo exercício físico. Orientação de como descansar melhor e dormir bem, com massagem dorsal anti-estresse e um questionário de hábitos de saúde, teste da idade biológica e aconselhamento individual.

Para Valdoir Dutra, um dos organizadores em nível local, integrante da ADRA em Alegrete, a feira vem com o intuito de promover saúde com alcance a comunidade de uma forma inteiramente gratuita. Atrelado a todos estes serviços, oficina de fitoterápicos, como melhorar a saúde usando chás de ervas medicinais. Alimentação pelos brotos, na alimentação brotos comestíveis, com poucas calorias, diuréticos e desintoxicantes. Alimentação Natural para melhor cuidado da saúde ingerindo alimentos cruz e naturais.

A feira ainda oferta teste de Visão, alertando que cuidar dos olhos é essencial em qualquer idade. Um varal solidário como gesto de solidariedade para quem mais precisa. Também marca presença no evento, o Hemocentro, com divulgação de doação de sangue e cadastro de doadores de medula Óssea.