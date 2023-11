Continua o mistério envolvendo corpo de homem sepultado sem identificação em Alegrete

Share on Email

No último dia 28, um corpo em avançado estado de decomposição foi descoberto às margens do rio Ibirapuitã, em Alegrete. O cadáver, que permaneceu no Instituto Médico Legal (IML) da Santa Casa por quase uma semana, foi sepultado sem identificação. Apesar da coleta de DNA, após quase 20 dias, conforme o PAT apurou, nenhum resultado foi entregue até o momento.

Suspeitas em relação a um jovem desaparecido em Alegrete levaram a especulações nas redes sociais, mas amigos e familiares não confirmaram, até então, qualquer ligação com o corpo encontrado. A delegacia de polícia recebeu ligações de pessoas de outras cidades, como Quarai e Uruguaiana.

O cadáver:

Durante o OktoberSportDay, um grupo de caiaqueiros, incluindo o prefeito Márcio Amaral, fez a descoberta nas proximidades da Ponte Branca, em Alegrete. O corpo estava preso em galhos, submerso na água e de bruços. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram acionados para realizar o resgate.

O cadáver foi encontrado a aproximadamente 700 metros da cidade durante um passeio na região. Após o resgate, foi encaminhado à Funerária Angelos e, em seguida, ao IML da Santa Casa, onde as investigações foram iniciadas pela Polícia Civil. A delegada Fernanda Mendonça, responsável pelo caso, informou inicialmente que não foram encontrados sinais de violência no corpo. No entanto, os delegados interromperam temporariamente a divulgação de informações à imprensa devido a um movimento da categoria.