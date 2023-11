Zolá Duarte e Márcio Rocha foram os campeões do FAC; veja os demais vencedores desta edição

Share on Email

Durante duas noites intensas, o palco do Centro Cultural, se tornou o epicentro de performances excepcionais e emoções à flor da pele.

O ápice do festival foi a consagração de Zolá Duarte, ilustre homenageado da noite, como o grande campeão do FAC 2023. Sua composição “Violão Roubado”, magistralmente interpretada por Márcio Rocha, conquistou o coração do júri e do público, elevando-se ao posto de vencedora.

O segundo lugar foi conquistado por “Outra História”, uma composição de Nandico Saldanha e Rodrigo Morales, seguida pela intensa “A Culpa da Humanidade” de Igor Martins Almeida, que garantiu a terceira colocação. Aliás, a composição de Igor também recebeu o reconhecimento como a Melhor Letra do evento.

Outros destaques incluíram Gui Mendes, agraciado como o troféu mais popular com a canção “Disco Voador”, e Filipe Coelho, que brilhou como Melhor Instrumentista com sua performance de “Felicidade” e também arrebatou o prêmio de Melhor Arranjo com “Voltas da Vida”.

O título de Melhor Intérprete ficou com Márcio Rocha, o talentoso responsável pela interpretação envolvente de “Violão Roubado”. A premiação não se limitou apenas aos artistas em evidência, mas também prestou uma merecida homenagem a Zolá Duarte, cuja trajetória na música foi reverenciada com um troféu entregue por Nelson Mendes, homenageado do FAC em 2022.

Zolá, visivelmente emocionado, compartilhou brevemente sua jornada, destacando também sua vitória no FAC de 2000 ao lado de Léo Paim. A apresentação da canção “Palco” por seu filho Paulo Duarte provocou uma comoção inesperada, levando Zolá às lágrimas.

O apresentador Christian Ribeiro conduziu o evento com maestria, mantendo o público envolvido e energizado. A noite foi encerrada de maneira memorável com um show emocionante de Ricky Vallen, que deixou uma marca indelével no coração dos espectadores.

O FAC 2023 não foi apenas um concurso musical; foi uma celebração da música local, um testemunho do talento abundante em Alegrete e uma expressão viva da cultura que permeia essa comunidade apaixonada pela arte. O diretor de Cultura Rodrigo Guterres, também esteve presente nas apresentações.

O Fac é realizado por uma parceria entre o Sistema Fecomércio (Sesc) e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.