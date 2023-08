ADRA realiza trabalho diferenciado na fila da entrega de currículos do Sine

Um trabalho voluntário e diferente de pessoas ligadas a ADRA, da Igreja Adventista, surpreendeu as centenas de pessoas que estavam na fila, dia 22, para para entregar currículo no Sine para as 80 vagas do atacadão que vai abrir na Zona Leste. Eles prepararam dogs que entregaram às pessoas que estavam há horas na fila. Também distribuíram livros com mensagens religiosas e de auto estima.

ADRA entrega lanchinho na fila para entregar currículo no Sine

Valdoir Dutra Lira, que coordena a ADRA, em Alegrete, diz que eles acreditam ser bem importante realizar esta ação junto aos que buscam uma vaga de trabalho. “Nossas ações sempre são voltadas ao voluntariado com os cursos, oficinas e atenção a jovens, mulheres e adultos. Aliamos a parte de aprendizados e fortalecimento espiritual, auto estima tão necessários a todos”, salienta.