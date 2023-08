Cadastramento para atacadão ultrapassa os 500 currículos e continua nos próximos dias

Share on Email

A direção do Sine relatou à reportagem do PAT, que o cadastramento e entrega dos currículos seguirão nos próximos dias. Importante ressaltar que o Sine Móvel não prestará apoio, em virtude de ter demandas em outras cidades do RS.

O principal ponto que está gerando discussão é a imensa fila de candidatos. As funcionárias do Sine salientam que não há necessidade de se gerar grandes filas ou multidões.” O pessoal pode ficar tranquilo, a prestação de serviço vai perdurar por muitos dias ainda, não há necessidade de grandes aglomerações”, destacou a servidora.

Até o momento, foram recebidos mais de 520 currículos, a previsão na qual o Sine projeta, ultrapassa os 900 somente neste primeiro dia. O Sine coloca-se à disposição da população e orienta que a partir das 8h30min de amanhã seguirá o processo de cadastramento.