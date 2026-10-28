AFADAA reafirma continuidade das atividades e esclarece situação institucional em Alegrete

A Associação de Familiares e Amigos da Defesa dos Atípicos de Alegrete (AFADAA) divulgou, no dia 26 de outubro de 2026, um comunicado oficial dirigido à comunidade alegretense para esclarecer sua situação institucional e reafirmar a continuidade de suas atividades. No documento, a entidade informa que permanece em funcionamento, mantém seus objetivos sociais e trabalha na reorganização administrativa para fortalecer o atendimento às famílias e a defesa dos direitos das pessoas atípicas.

Conforme o comunicado, a AFADAA é uma associação legalmente constituída, com Estatuto Social próprio e estrutura administrativa estabelecida. A entidade afirma que, até a data da publicação, não houve destituição formal do Conselho Diretor, motivo pelo qual estariam sendo adotadas providências para regularizar e reorganizar sua composição administrativa, em conformidade com as disposições estatutárias.

O documento também aborda manifestações informais de desistência por parte de alguns integrantes da formação inicial da associação. Segundo a direção, essas manifestações não representam a extinção da entidade, cuja continuidade deverá ser conduzida pelos meios legais e estatutários aplicáveis.

Ainda de acordo com a nota, foram promovidas convocações para diálogo e deliberação sobre os encaminhamentos necessários à manutenção e ao fortalecimento da associação. A iniciativa busca organizar os procedimentos administrativos e assegurar a continuidade dos propósitos institucionais.

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Compromisso com as famílias

A AFADAA destaca que sua atuação está voltada ao acolhimento das famílias, à inclusão e à defesa dos direitos das pessoas atípicas de Alegrete. A associação também ressalta seu caráter autônomo e apartidário, afirmando que seu trabalho não está vinculado a pessoas específicas, mandatos eletivos ou grupos políticos.

No comunicado, a entidade reconhece e agradece a contribuição das pessoas que participaram de sua criação e apoiaram seus objetivos. A direção reafirma, ainda, a intenção de estruturar a associação, organizar suas atividades e ampliar a rede de apoio às famílias que compartilham dessa causa.

Reorganização e continuidade

A manifestação pública ocorre em meio à necessidade de reorganização administrativa mencionada pela própria associação. A AFADAA sustenta que pretende conduzir esse processo dentro dos parâmetros legais e estatutários, mantendo o compromisso com sua finalidade social.

Ao encerrar o comunicado, a entidade reforça a continuidade de sua missão e a importância da colaboração da comunidade para o desenvolvimento de suas ações.