Programa Saúde na Escola promove visita de alunos à sala odontológica da ESF Vera Cruz

Como parte da programação da Semana de Saúde na Escola, alunos do 2º ano da Escola Estadual Farroupilha realizaram uma visita à Estratégia Saúde da Família (ESF) Vera Cruz, onde tiveram a oportunidade de conhecer a sala de atendimento odontológico.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os estudantes dos serviços de saúde oferecidos à comunidade, incentivando o cuidado com a saúde bucal e a adoção de hábitos saudáveis desde a infância.

Durante a visita, as crianças conheceram o espaço destinado aos atendimentos odontológicos e receberam orientações sobre a importância da higiene bucal, da prevenção de doenças e da realização de consultas regulares ao dentista. A atividade também contribuiu para ampliar o conhecimento dos alunos sobre os cuidados necessários para manter a saúde dos dentes e da boca.

A ação integra as atividades do Programa Saúde na Escola (PSE), que busca fortalecer a integração entre as áreas da saúde e da educação, promovendo iniciativas de prevenção e contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes.

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A Escola Estadual Farroupilha agradece à equipe da ESF Vera Cruz pela acolhida e pela parceria na realização da atividade, reforçando a importância do trabalho conjunto na promoção da saúde e do bem-estar das crianças.