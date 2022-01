Homem agride a companheira e acaba preso em flagrante

Share on Email

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada no bairro Santos Dumont.

Durante o deslocamento para o endereço, localizaram a mulher de 23 anos. Ela disse aos policiais militares que estava consumindo bebida alcoólica com o companheiro.

Em determinado momento, já sob o efeito do álcool, conforme relato dela, o indivíduo passou a agredi-la verbalmente, resultando em agressões físicas.

O acusado teria desferido tapas no rosto e no braço da vítima que ficou com hematoma.

Desta forma, a guarnição foi ao endereço do casal e encontrou o acusado dormindo. Ele recebeu voz de prisão e, na sequência, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Alegrete onde foi realizado registro conforme determinação da Delegada Fernanda Mendonça, por lesão corporal e violência doméstica, sendo preso em flagrante.

Depois de ouvido, o indivíduo foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.