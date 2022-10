Agosto foi o segundo melhor mês em geração de empregos em Alegrete

O município de Alegrete registrou no mês de agosto a geração de 110 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última quinta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Este foi o segundo melhor mês na criação de empregos na 3ª Capital Farroupilha, ficando atrás somente de fevereiro que registrou 116 empregos formais. Em oito meses do ano, a cidade ficou no vermelho em maio, onde apontou um saldo negativo, fechando 65 postos de trabalho.

Em agosto, o destaque coube ao setor de indústria responsável por criar 51 vagas. A indústria admitiu 84 e demitiu 35 no oitavo mês do ano. O comércio contratou 143 e demitiu 109, fechando agosto com 34 postos com carteira assinada. Já a construção abriu 16 empregos formais, enquanto a agropecuária criou 24 postos de trabalho.

Os números sem ajustes registram a criação de 354 empregos em 2022. Até agosto, o município havia contabilizado 3.152 admissões e 2.798 desligamentos.

O setor negativo de agosto foi o serviços, um dos que mais teve criação de empregos ao longo do ano, inclusive segurando a ponta, fechou agosto no negativo. Foram admitidos 94 e demitidos 109, encerrando 15 contratos de trabalho em agosto.

O Rio Grande do Sul tem um saldo de 2.064 vagas em agosto, depois de somar 9.691 vagas abertas em agosto contra 7.627 em julho. O Brasil encerrou o mês de agosto deste ano com a abertura de 278.639 empregos com carteira assinada, depois e chegar a 218.902 postos de trabalho em julho.

Foto: Eduardo Silveira