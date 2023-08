EMEB Lions Clube investe na capacitação extracurricular dos seus alunos

A escola já realizou palestras com profissionais de diversas áreas como; psicólogos, delegada, bombeiros e ativistas culturais, visando a melhor capacitação dos estudantes.

A direção da escola começou a realizar esse tipo de didática no começo do ano letivo. A ideia é ofertar aos alunos, experiências novas de ensino podendo agregar de maneira significativa conhecimentos gerais sobre diversos temas. As atividades são muito bem vistas pelos alunos que cada vez mais geram interesse por conhecer a atuação de cada profissional.

Orientadoras- elas ouvem casos difíceis e ajudam a solucionar conflitos de alunos

As sessões de conhecimento continuarão sendo ministradas. A ideia da direção do Lions Clube é expandir ainda mais as formas e setores que irão ministrar as rodas de conhecimento na escola. A capacitação profissional é o principal ponto que a escola busca nessa integração entre alunos e palestrantes.

Fotos: reprodução