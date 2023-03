O PAT quer conhecer seu pet| Tem lar temporário que acaba se tornando família

Existem muitos animais que sofrem maus-tratos todos os dias, ainda bem que existem pessoas que os resgatam e proporcionam uma vida digna e cheia de amor. Gisela Mallman acolheu um filhote que havia sido abandonado amarrado em um muro de sua casa. Existia um problema: ela não podia ficar com o cãozinho, porque já tinha muitos pets. Gisela montou uma força-tarefa para encontrar tutores amorosos para o “caramelo”, tirou fotos e divulgou na internet, mas ninguém quis adotar.

Um “dog” caramelo

Gisela conseguiu o apoio da mãe, que abrigaria temporariamente o cãozinho. No entanto, o filhote fugiu e entrou em um lugar que lhe pareceu familiar, um pet shop. Aquele lugar o marcou tanto que fugiu e foi novamente para lá.

No pet shop ele encontrou Mariana Moreira, foi amizade à primeira vista. Ela o tratou com muito carinho e ficou responsável por encontrar um lar para ele. O curioso é que nenhum dos dois imaginava que seriam melhores amigos.

As brincadeiras nunca acabam

Mariana começou a chamá-lo de Cleitinho. A primeira opção seria o cãozinho ficar hospedado em uma oficina, porém o cachorrinho poderia se sentir um tanto quanto solitário. Por isso, Mariana decidiu adotar Cleitinho e o levou para o lugar que ele mais gostou no mundo: o pet shop.

É sempre bom um pouco de vitamina D

Atualmente, Cleitinho tem quatro irmãs mais velhas, além disso já fez muitas amizades com os clientes do pet shop. O que ele mais gosta de fazer é brincar, andar de carro e comer, é claro. É possível afirmar que o cãozinho é muito feliz com a família que o acolheu. Além do mais, os dentinhos estão crescendo, Cleitinho adora dar mordidinhas em todo mundo e de tão contente nem lembra da vida que tinha nas ruas.